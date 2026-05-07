L’estate a Mirabilandia nel segno della musica e della comicità: tutti gli eventi in programma

Mirabilandia si prepara all’estate con un ricco programma di eventi. Il parco di divertimenti animerà le giornate della bella stagione con spettacoli dal vivo, ospiti d’eccezione e nuove esperienze immersive. “Con un mix perfetto di spettacoli, musica live, eventi esclusivi, comicità, grandi attrazioni e novità, Mirabilandia si prepara a vivere un’estate 2026 senza precedenti, consolidando il suo ruolo di destinazione d’eccellenza per il tempo libero in Italia”, spiega Sabrina Mangia, managing director di Mirabilandia.
Si parte sabato 20 giugno con una serata di comicità per festeggiare la Notte Rosa. Sul palco di piazza della Fama tre protagonisti del cabaret italiano: Scintilla, Paolo Migone e Sergio Sgrilli.
Sabato 25 luglio Mirabilandia festeggia il suo compleanno con l’evento Mirabilandia Birthday Party, evento che vedrà protagonista Giorgio Vanni, che insieme alla sua band I Figli di Goku, riproporrà le sigle più amate dei cartoni animati. Special guest della serata sarà l’ammiraglio Max Longhi. A seguire, DJ set ‘Alla DiscoTEKa’ di Daniel Tek, con chiusura eccezionale del Parco alle ore 01.00.
Gli eventi di agosto e settembre
Dall’11 al 16 agosto ‘Suburbia Summer Nightmare’ proporrà una piccola anticipazione delle atmosfere di Halloween; mentre sabato 29 agosto tornerà il ‘Fluo Party by Rds’, con la conduzione della voce ufficiale di Rds Filippo Ferraro.
Chiude il calendario degli eventi estivi l’appuntamento comico di sabato 12 settembre con la partecipazione dei PanPers.
Tutti gli eventi sono inclusi nel biglietto di ingresso a Mirabilandia.