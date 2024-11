L’estate italiana per l’Istat:“Cifre in calo sul 2023,ma stranieri in crescita”

Estate in calo nelle strutture ricettive italiane rispetto al 2023. I dati provvisori dell’indagine ’Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi’ diffusa dall’Istat registrano nel terzo trimestre 2024 una variazione negativa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una diminuzione del 3,6% degli arrivi e dell’1,4% delle presenze.

Le stime mensili evidenziano flessioni in tutti e tre i mesi considerati: luglio, con 17,5 milioni di arrivi e circa 75 milioni di presenze, è in calo rispettivamente del 7,7% e 0,8% rispetto al 2023; agosto, con 18 milioni di arrivi e 81 milioni di presenze, registra una flessione dell’1,3% degli arrivi e dell’1,9% delle presenze; e settembre mostra variazioni analoghe: arrivi in calo dell’1,2% e presenze dell’1,5%.

In aumento però, rispetto allo scorso anno, le presenze degli stranieri in tutti e tre i mesi. In particolare a luglio, quando si registra il maggior numero di presenze turistiche straniere in Italia, l’incremento è stato del 4,5%; ad agosto è stato invece del +3,0% e a settembre del +0,2%.

Al contrario, la clientela italiana si è mostrata in flessione in tutti e tre i mesi: ad agosto gli esercizi ricettivi hanno ospitato oltre 2,6 milioni di clienti italiani in meno rispetto ad agosto 2023 (-5,7%).