Saranno almeno un milione i turisti che si riverseranno a Napoli all’inizio della primavera. Queste le stime dell’Osservatorio del turismo del Comune, che fa capo all’assessora Teresa Amato si basa sulle prenotazioni già effettuate dai viaggiatori.

Come spiegato da Il Mattino, il periodo preso in considerazione va dal 20 aprile, che è la domenica di Pasqua, fino al 4 maggio. Sostanzialmente tre ponti in meno di due settimane. Nel dettaglio dal 20 aprile hanno prenotato per 5 notti in città 260mila turisti che si fermeranno fino al 25 aprile, giorno della Liberazione. Dal 20 aprile, per tre notti, ci sono invece 160mila prenotazioni.

Per il ponte del 25 aprile che cade di venerdì, ci sono già 155mila prenotazione per tre notti, mentre da mercoledì 30 aprile fino a giovedì 4 maggio hanno prenotato 220mila visitatori.

Dal 1 al 4 maggio, cioè da giovedì a domenica ci sono poi 160mila prenotazioni.

“Stiamo destagionalizzando”

“Napoli - osserva Teresa Armato - fa il pienone anche nei periodi che una volta erano considerati di bassa stagione, a riprova che questa città sa attrarre e sedurre con eventi di grande qualità tutto l’anno e con servizi di accoglienza che ormai sono diventati strutturali. Stiamo destagionalizzando e decentrando sempre più – aggiunge -, in modo che la città posso cogliere appieno le opportunità del fenomeno turistico che è davvero un fattore di crescita e sviluppo”.

Intanto si sta mettendo a punto la task force per far fronte all’ondata di turisti. Per l’accoglienza, ad esempio, ci saranno in strada 15 Tutor, riconoscibili da cappellino e pettorina nei luoghi più frequentati e alla stazione centrale per fornire informazioni, dare indicazioni e distribuire materiale informativo ogni giorno, dalle 10 alle 19. Sono stati predisposti anche 5 Infopoint itineranti, in bicicletta e a bordo di una minicar elettrica. Ai quali vanno aggiunti i quattro al Molo Angioino, Piazza del Gesù, via Cesario Console e via Morghen.