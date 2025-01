L’Italia in scena a Fitur. È stato inaugurato oggi lo stand dell’Enit, che, per questa edizione della manifestazione in corso a Madrid, ospita 9 regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto. Nello spazio trovano posto anche il Comune di Napoli, la Repubblica di San Marino, Ita Airways e altre 14 imprese.

A tagliare il nastro l’a.d. Ivana Jelinic e l’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino.

“Fitur - ha commentato Jelinic - rappresenta una manifestazione di primo piano a livello internazionale e per questo partecipiamo con piacere, mettendo in mostra le numerose offerte che l’Italia propone. Un evento strategico, che ci consente di far conoscere i nostri territori e le nostre peculiarità”.

Nel corso della manifestazione lo stand Enit ospiterà momenti di confronto nonché dedicati all’esperienza enogastronomica, con degustazioni di prodotti tipici (parmigiano reggiano, aceto balsamico e salami piacentini solo per fare degli esempi).

Un’occasione per stringere ulteriormente i legami con la Spagna, sesto mercato in entrata. Stando agli ultimi dati, relativi ai primi 9 mesi del 2024, il Paese iberico ha generato flussi in aumento del 15,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Cresciute anche le notti trascorse nella Penisola e la spesa sostenuta, rispettivamente del +6,9% e del +33,3%. La durata media del soggiorno in Italia si è attestata intorno alle 5 notti.