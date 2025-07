L’Italia della cultura e degli eventi traina il turismo: giro d’affari da 4 miliardi di euro

Nel 2024 l’Italia conferma la sua vocazione culturale con oltre 3,4 milioni di eventi (+6,2%) in 6.743 comuni, per una spesa complessiva di 4 miliardi di euro (+1,9%) e 253,5 milioni di spettatori (+2,3%) distribuiti in 6.743 comuni, pari all’85% del territorio nazionale. Sono i dati emersi dal Rapporto Siae 2024.

Teatro, mostre, concerti e cinema trainano un turismo sempre più culturale e trasversale. In particolare, la musica dal vivo registra numeri da record: 65.500 concerti (+6,3%), 29 milioni di spettatori e 989 milioni di euro spesi dal pubblico (+1,4%). Milano e Roma si confermano capitali dei grandi eventi, con stadi e arene sold out.

Il teatro registra un vero boom: 153.014 spettacoli (+4,5%), 28,3 milioni di spettatori (+7,2%) e una spesa complessiva di 578,6 milioni di euro (+7%). Anche le mostre crescono, con 16,9 milioni di visitatori (+2,6%) e 158 milioni di euro di spesa (+4%), mentre i parchi divertimento e le fiere si confermano asset strategici, rispettivamente con 23,1 milioni e 10,6 milioni di presenze. Il cinema, seppur in lieve flessione negli spettatori (-0,8%), continua ad attrarre con 73,5 milioni di ingressi e una spesa di 539,5 milioni di euro.