L’Italia destinazione preferita dai viaggiatori danesi

L’Italia è stata scelta dai viaggiatori danesi come ‘Migliore destinazione turistica da visitare in Europa’ ai Danish Travel Awards 2026. Il prestigioso riconoscimento è stato ritirato da Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit S.p.A. Nel 2025 le strutture ricettive italiane hanno accolto circa 815mila arrivi dalla Danimarca e quasi 3,8 milioni di pernottamenti, con una crescita rispettivamente dell’11,8% e del 15,7% rispetto al 2024. La spesa turistica danese in Italia ha raggiunto circa 640 milioni di euro.

“Questo riconoscimento è motivo di orgoglio perché arriva direttamente dai viaggiatori di una grande nazione del Nord Europa, che scelgono l’Italia non solo come meta da visitare, ma come luogo da vivere”, dichiara il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. “Stiamo preparando per il 2027 nuove attività mirate di marketing e promozione in Danimarca e nell’intera area nordica. Vogliamo infatti offrire nuove ragioni per scegliere l’Italia, le sue tradizioni e la sua ospitalità”, ha aggiunto Jelinic.