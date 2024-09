L’Italia ‘en plein air’, Faita: “Arrivi e presenze in aumento”

Numeri in crescita per il turismo en plein air in Italia. Gli ultimi dati sulla stagione estiva diffusi da Faita parlano di oltre 11 milioni di arrivi e quasi 71 milioni di presenze.

Secondo l’associazione, se le condizioni meteo continueranno ad essere favorevoli, in termini assoluti gli arrivi dovrebbero attestarsi intorno agli 11,4 milioni con un incremento del 3,5% e le presenze intorno ai 71 milioni con un incremento del 1,3%.

“Le maggiori performance si registrano nel Nordest, ma in tutta Italia sono in atto un’espansione e un’evoluzione in termini qualitativi senza precedenti - conferma Alberto Granzotto, presidente Faita -. Risultati che si debbono attribuire agli investimenti realizzati dalle imprese sul piano della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione e dell’inclusione. Puntiamo su questi tre aspetti”.