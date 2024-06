Estate più cara per i viaggiatori extra Ue che dovranno richiedere il visto Schengen per raggiungere il Vecchio Continente, e quindi anche l’Italia. La Commissione europea ha disposto l’incremento del 12% del costo dei visti per i soggiorni di breve durata a partire da questo mese.

Gli aumenti sono scattati già l’11 giugno. Le tariffe sono passate così da 80 a 90 euro per gli adulti e da 40 a 45 euro per i bambini, riporta euronews.com.

Chi deve richiedere il visto Schengen

Si tratta comunque di costi contenuti se paragonati a quelli di altri Paesi, come il Regno Unito (134 euro), gli Stati Uniti (185 euro) o l’Australia (117 euro).

Il visto Schengen è richiesto ai visitatori extracomunitari, che non beneficiano della regola dei 90 giorni dell’Ue/Area Schengen, provenienti, ad esempio, da Sud Africa, India, Pakistan, Sri Lanka o Cina.