‘Esplorando l’ignoto’. Questo il tema portante della settima edizione dell’UlisseFest. L’evento, organizzato dalla casa editrice EDT e presentato oggi a Milano da Lonely Planet, arriverà ad Ancona dal 4 al 7 luglio.

“Abbiamo scelto Ancona e le Marche - spiega Angelo Pittro, direttore Lonely Planet Italia - perché, dopo aver incontrato l’amministrazione della città e avere ascoltato il loro progetto relativo al turismo per il rilancio della destinazione, abbiamo pensato fosse in linea con il nostro impegno di suggerire ai nostri lettori nuove mete”.

Un plus per la location scelta per l’edizione 2024 la possibilità di poter raggiungere la regione sia in aereo che in treno, con una connettività in costante migioramento, come sottolinea Angelo Eliantonio, assessore ai Grandi Eventi del Comune di Ancona.

Un evento diffuso

L’UlisseFest di quest’anno, che vede tra i suoi partner TTG Travel Experience, sarà più che mai un evento diffuso, che abbraccerà molti dei luoghi più vibranti del capoluogo marchigiano con ospiti come Umberto Galimberti, Giobbe Covatta, Malika Ayane e Skin. “Si partirà il 31 maggio con la prima anteprima al Teatro delle Muse con Alessandro D’Avenia - precisa Pittro -. Il 2 luglio alla Mole Vanvitelliana ci sarà un reading musicale dedicato a Tiziano Terzani, mentre la sera successiva sarà la volta del cinema con tre cortometraggi selezionati dal Banff Mountain Film Festival”.

L’apertura ufficiale sarà il 4 luglio alle 19:30 in piazza del Plebiscito, con un concerto gratuito offerto da Svizzera Turismo.

L’anima esperienziale della manifestazione si esprimerà attraverso workshop e laboratori.