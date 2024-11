La Commissione Ue premia Torino, la città è Capitale europea dello smart tourism

Torino è la Capitale europea dello smart tourism 2025. Il capoluogo piemontese, insieme a Benidorm, si è aggiudicata l’European Capital and Green Pioneer of Smart Tourism competition promossa dalla Commissione europea, per il suo impegno e i risultati raggiunti in termini di accessibilità, sostenibilità, digitalizzazione, patrimonio culturale e creatività.

La città sabauda è stata eletta da una giuria riunitasi a Bruxelles lo scorso luglio, battendo 37 destinazioni.

Per il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, il riconoscimento “fa del capoluogo piemontese un emblema dell’eccellenza italiana nel promuovere accessibilità, sostenibilità, innovazione digitale e patrimonio culturale nell’ambito dell’ecosistema turistico. Un riconoscimento - ha commentato in una nota - che non solo premia le soluzioni sostenibili e innovative formulate dalla città vincitrice, ma che va anche a rafforzare ulteriormente il brand ‘Italia’ nel mondo, la sua visibilità, aggiungendo un altro elemento identitario di spicco a un’offerta turistica già unica nel suo genere”.