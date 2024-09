La finale di Champions League 2027 non si giocherà a Milano

La Uefa ha comunicato che la finale di Champions League del 2027 non si giocherà a Milano.

Come riporta corriere.it, le motivazioni sono legate al fatto che il Comune non avrebbe potuto garantire che lo stadio di San Siro non sarebbe stato interessato da lavori di ristrutturazione nel periodo della partita in questione.

La finale di Champions League ha una grossa incidenza sui movimenti turistici, generando spesso un indotto considerevole. Ma l’occasione per Milano arriverà un’altra volta; l’ultima finale di Champions League nel capoluogo lombardo era stata giocata l’8 maggio del 2016.