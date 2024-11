La Germania alla scoperta di Napoli con gli occhi del fotografi di ‘LandMarker’

Oltre una dozzina di fotografi tedeschi di “LandMarker”, l’associazione che raccoglie i migliori professionisti di tutta la Germania, hanno visitato e scattato immagini di Napoli durante un tour di 10 giorni. Si tratta della prima città italiana ad ospitarli, dopo Anversa, Instanbul e Lisbona.

Ad accogliere la delegazione al loro arrivo presso Palazzo San Giacomo, l’assessore partenopeo al turismo Teresa Armato. L’iniziativa rientra nel progetto di crescita della destinazione Napoli, presso il mercato tedesco, che rappresenta oltre il 15% degli arrivi totali in città, secondi solo agli statunitensi. Le foto andranno a comporre una mostra fotografica che sarà esposta prima in Germania e poi probabilmente anche il prossimo anno in città, in occasione dei 2500 anni dalla fondazione di Napoli.

R. S.