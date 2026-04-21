La Lombardia guarda a Est: nuove collaborazioni con Cina e Giappone

“Se il contesto non cambierà dovremo essere pronti a ripensare ai mercati e riallocare risorse con capacità di adattamento”. Così l’assessore al Turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia, Debora Massari, riferendosi a un quadro in continua evoluzione che “incide direttamente sui flussi turistici, cioè sui mercati, sulle priorità, sulla strategia, solida ma non rigida”.

Per generare opportunità per imprese e territori, oltre alla partecipazione ad appuntamenti internazionali tra cui forse una nuova fiera in Cina, l’assessorato attiverà un workshop b2b a Milano e fam trip sui territori, aperto a 50 seller lombardi selezionati via bando e 30 buyer internazionali da Europa, Usa, Canada, Brasile e Cina.

“Da una parte lavoriamo su nuove collaborazioni probabilmente con la Cina, dall’altra rafforziamo quelle esistenti con Canada e Giappone”. Varietà di paesaggi, qualità dei servizi, accessibilità e capacità di offrire esperienze di fascia alta fanno leva sul wedding e wellness di lusso: “Gruppi di coppie cinesi vengono a sposarsi in Lombardia per l’esperienza di lusso personalizzato - conclude Massari - e il benessere guarda a mangiare e dormire bene, cura personale e spirituale con cammini immersivi nella natura e contemplazione dei panorami”.