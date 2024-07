La nuova vita dell’Etna: itinerari di scoperta del territorio

L’Etna come attrattore turistico oltre la semplice visita mordi e fuggi, per creare ricordi indimenticabili e favorire l’allungamento della permanenza turistica sul territorio. È questo l’obiettivo di EtnaToday – realtà nata per fare rete e riunire l’offerta museale all’ombra del Vulcano – e dell’associazione Guide turistiche della provincia di Catania.

“L’idea è quella di creare itinerari che ruotino intorno all’Etna ma che possano spaziare su molteplici fronti – sottolinea Ettore Barbagallo, presidente dell’associazione Amici della Terra e promotore di EtnaToday – dall’offerta museale ai percorsi food personalizzati, passando per i workshop tematici e i tour family-friendly. Il tutto, per far rivivere le tradizioni e supportare ulteriormente le economie locali”.

Dai sentieri della Mitologia – che consentono ai turisti di scoprire l’identità siciliana – alla scoperta delle Api Nere Sicule, razza rischio di estinzione il cui miele è particolarmente ricco di nutrienti e antiossidanti, con le arnie e gli strumenti dell’apicoltore, sono molte le proposte possibili.

“L’idea che ci ha spinto ad avviare questa collaborazione – spiega Giusy Belfiore, presidente Guide turistiche della provincia di Catania – è quella di creare itinerari coinvolgenti, che possano consentire ai turisti di vivere il territorio con maggiore consapevolezza. Gli aspetti ludico-educativi, scientifici e ambientale, rivestono un ruolo fondamentale: per questo abbiamo deciso di stringere una sinergia per creare percorsi alternativi rivolti a grandi e bambini, provando a mettere in rete l'intera offerta museale della zona e creando un connubio perfetto tra cultura, natura e avventura, che possa avvalersi della nostra competenza e professionalità”.