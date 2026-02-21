La Pelosa nella top ten delle migliori spiagge del mondo di TripAdvisor

È in Sardegna l’unica spiaggia italiana inclusa tra le 10 migliori al mondo di TripAdvisor. La Pelosa si piazza all’ottavo posto della classifica Travellers’ Choice Best of the Best Beaches, confermando il suo ruolo di primo piano nel panorama internazionale delle mete balneari.

Scivola invece dal terzo posto dello scorso anno alla 18esima posizione la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, in Sicilia. Il tratto di costa rimane comunque il secondo sito italiano più citato nella classifica globale 2026.

La top ten

La classifica vede comunque al vertice Isla Pasion a Cozumel, in Messico, seguita sul podio da Elafonissi Beach e Balos Lagoon, a Creta.

La top ten continua con Eagle Beach, ad Aruba e Praia da Falésia Olhos de Agua, in Portogallo, rispettivamente al quarto e quinto piazzamento. Seguono Banana Beach, Phuket (Thailandia), La Jolla Cove, La Jolla, San Diego (Usa), che precedono La Pelosa. Chiudono la top ten Manly Beach, Sydney (Australia), e Boulders Beach Penguin Colony, Simon’s Town (Sud Africa).