La Puglia riorganizza il turismo: al via il tour nei territori

La Puglia prosegue con la riorganizzazione del suo sistema turismo con l’obiettivo di costruire modelli di gestione attraverso il concetto di Dmo. Per arrivare a questo traguardo, la regione dall’11 novembre al 4 dicembre promuove 10 incontri territoriali con istituzioni, enti pubblici e operatori privati per presentare modelli operativi e casi di studio.

“Con il progetto ‘Puglia Destination Go - Organizziamo il Turismo’ vogliamo inaugurare una nuova fase per il turismo pugliese, affiancando al marketing e alla comunicazione un pilastro fondamentale: la governance e l’organizzazione turistica – dice Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia -. Lo faremo accanto ad amministratori e operatori locali raccogliendo idee ed esperienze in una riflessione che parte dalle caratteristiche dei flussi turistici con l’obiettivo di valorizzare le peculiarità di ogni destinazione – prosegue l’assessore Lopane -. Saranno momenti chiave per costruire una rete integrata, superando i campanilismi e condividendo una visione di sistema. Dialogheremo con amministratori locali e operatori, con istituzioni e imprese private, per definire e ragionare, ad esempio, su come innovare e ottimizzare l’offerta turistica integrata, su come affrontare le sfide del presente legate al clima e alla sostenibilità, ma anche su come gestire accoglienza e informazione turistica oppure, ancora, a quale livello attivare iniziative di promozione”.

Il tour nei territori di “Puglia Destination Go” si terrà nelle Case Comunali e sedi della Camera di Commercio a novembre il 13 a Otranto, il 14 a Lecce, il 15 a Gallipoli, il 19 a Vieste, il 20 a Foggia, il 25 a Bari, il 26 a Brindisi. A dicembre, il 2 ad Alberobello, il 3 a Taranto, il 4 a Barletta.