La Puglia sceglie lo sport per promuovere il brand

Investimento massiccio sullo sport per la promozione della Puglia. Per la stagione 2024/2025 l’assessorato al Turismo e Pugliapromozione porteranno il brand #WeAreinPuglia in viaggio con gli atleti delle squadre pugliesi. Tredici le società sportive dotate di attrazione mediatica da tutta la regione che si confronteranno sui vari campi di gioco.

Gli sport prescelti spaziano dall’atletica leggera, calcio, calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, pallamano, pugilato, tennis, tiro con l'arco, vela, facendo leva sul potenziale che alcune discipline sportive producono in termini di attenzione mediatica.

“Insieme allo sport pugliese – si legge in una nota - viaggeranno anche attività di animazione erogate a titolo gratuito volte alla conoscenza, promozione e valorizzazione del territorio regionale, della sua cultura e della sua enogastronomia, con il coinvolgimento di atleti, team, squadre ospiti, spettatori, operatori turistici locali”.