Italiani alla ricerca del benessere in queste vacanze di Pasqua. Secondo gli ultimi dati diffusi da Federterme Confindustria, per i ponti primaverili e le festività pasquali la domanda per le destinazioni wellness e termali è cresciuta del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“Si vuole vivere meglio e le acque delle terme possono dare grandi benefici: gli italiani e gli stranieri hanno capito che trascorrere qualche giorno nella natura immergendosi in acque che sono fonti naturali di benessere aiutano a ricaricare le energie psicofisiche e a rientrare nella quotidianità in forma – scrive in una nota Federterme -. Il connubio tra benessere, riabilitazione e prevenzione garantisce, infatti, una fruibilità totale del sistema termale. E i numeri di questo periodo lo testimoniano anche in considerazione del fatto che le terme sono un luogo di vacanza per tutte le tasche”.