La Riviera romagnola prepara il 2025, via agli spot per la Germania

È appena partita la massiccia campagna marketing che la Riviera romagnola dedica al mercato tedesco, con una serie di spot che stanno apparendo in rotazione sulle televisioni tedesche, così come in radio e sui social. Il tema, ormai noto, è il racconto in 20 secondi della vacanza ‘Dolce Vita style’ in Romagna di una famiglia tedesca e sono previsti, tra l’altro, anche 1500 passaggi sulla web tv di Wetter.com, il principale sito meteo della Germania, oltre a una campagna online con ‘traffic driver ‘ (banner) che rimandano a una landing page dedicata all’offerta di vacanze per famiglie.

“Mai come quest’anno - sottolinea a il Corriere l’assessora regionale a Turismo e Sport, Roberta Frisoni - la campagna promozionale in Germania è rafforzata dai numerosi collegamenti con la nostra regione di cui i turisti tedeschi potranno beneficiare già dalla primavera: da quelli aerei, sugli aeroporti di Bologna e Rimini, a quelli ferroviari, con la tratta giornaliera Monaco-Cattolica dei nuovi treni Railjet”. E a proposito di nuovi voli, dalla prossima primavera atterreranno a Rimini per la prima volta gli aerei British Airways che collegheranno la città a Londra Heathrow.

Intanto la città traccia un bilancio delle festività di fine anno “Solo a Rimini - spiega la presidente degli albergatori Aia di Rimini Patrizia Rinaldis - abbiamo aperto durante le feste 400 alberghi e quasi tutti hanno riempito gran parte delle stanze. È un ottimo segnale. Ma va detto che in occasione del Sigep apriranno ancora più hotel. Le fiere trainano molto il turismo invernale”.