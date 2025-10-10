La Sicilia si consolida come destinazione d’eccellenza

Il 2025 è anno record per la Sicilia, seconda destinazione in Europa per attrattività turistica, dietro a Londra e davanti a Roma e Parigi, che sfoggia 4 attrazioni premiate “Best of the Best” da Tripadvisor e un Destination Reputation Index di 84,5/100, in crescita costante negli ultimi tre anni.

La regione si consolida come destinazione d’eccellenza supportata da numeri in ascesa: dai 22,4 milioni di presenze (+8,5%) e 7 milioni di arrivi (+5,4%) nel 2024, si passa a +11,9% di presenze, +1,3% di arrivi e una durata media del soggiorno salita del +10,5% a 3,6 giorni nei primi otto mesi del 2025. Altamente soddisfatti i turisti americani, australiani e polacchi, seguiti da inglesi, italiani, francesi e tedeschi, che con le loro recensioni hanno apprezzato particolarmente l’ospitalità siciliana, il cui Reputation Index relativo allo staff alberghiero raggiunge 91,3/100, con risultati eccellenti in tutte le province.

La rete ricettiva si articola in strutture mid-up scale e luxury da 220mila posti letto complessivi, con una media di 5 stelle del 3,5%, più alta se confrontata con la media nazionale del 2%. L’offerta è accessibile per ogni tipologia di turista, dal giovane al silver, dal business al lusso.