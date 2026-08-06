La sostenibilità secondo Fs: cosa dice il Green Bond Report 2025

Nel Green Bond Report 2025, Ferrovie dello Stato associa l’Alta velocità alla riduzione dell’impatto ambientale. Le emissioni green hanno destinato 625 milioni di euro agli investimenti AV/AC, tra cui la Torino-Milano-Napoli e il nodo AV di Firenze, di 7,8 km.

Le serie 20, 22 e 25 dei green bond hanno finanziato il progetto fiorentino per 199,7 milioni, 201,41 milioni e 170,03 milioni di euro. Per la Torino-Milano-Napoli, FS stima oltre 357mila tonnellate di CO₂ equivalente evitate nella fase operativa, grazie al passaggio dalla strada al treno. I benefici sono calcolati con un metodo puntuale, basato sull’analisi costi-benefici, o parametrico.

La sostenibilità riguarda anche i cantieri: Rfi punta sul riuso dei materiali di scavo, sul recupero dei rifiuti e sul monitoraggio di polveri, rumore, vibrazioni, acque e falde. E nelle aree protette opera valutazioni e misure di mitigazione e compensazione per tutelare biodiversità e paesaggio.