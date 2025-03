La Toscana 'family friendly' si svela al pubblico tedesco. La Regione lancia dal padiglione Italia, a ITB, la sua proposta pensata per le famiglie. Un’operazione che, precisa Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione, “fa parte di una nuova organizzazione dell’agenzia di promozione, che prova a raccontare la Toscana per temi e per passioni”.

La campagna, continua, “guarda alle diverse famiglie, anche quelle che vedono viaggiare i nonni con i nipoti. Le famiglie che uniscono più generazioni, un mercato importante, soprattutto per quanto riguarda i mercati Est europei”.



La Regione propone perciò una serie di proposte itinerari alternativi, che uniscono natura, cultura ed esperienze di divertimento da condividere con la famiglia. “Ce n’è per tutti - spiega Clara Savanera, coordinatrice Relazioni Internazionali Toscana Promozione Turistica -. Abbiamo mappato percorsi di trekking e parchi divertimento. Ci sono poi eventi come il Carnevale di Viareggio e Lucca Comics and Games”. Altre proposte sono riguardano “le esperienze in ambito gastronomico, con atelier di cucina dedicati a tutta la famiglia; e - continua Savanera - sottolineiamo che abbiamo una concentrazione altissima di musei interattivi e didattici; parchi acquatici, come quelli di Livorno e Cecina. E ancora un’altra proposta interessante è il Magico giardino dei Tarocchi in Maremma”.



Anche la costa, oltre alle spiagge, è ricca di esperienze da condividere con tutta la famiglia. “Nella Costa degli Etruschi segnaliamo il parco archeo-minerario di San Silvestro; il parco archeologico di Populonia, una delle dodecapoli etrusche, che si affaccia sul Golfo di Baratti; e il Museo di Suvereto, dove si può trovare una collezione di 50/60 bambole di tutte le epoche appartenute a Maria Michaeli”.

Non mancano la letteratura e l’arte. “Suggeriamo un itinerario letterario nel mondo di Carducci e in particolare a Castagneto Carducci, dove si trovano la sua casa, un museo a lui dedicato; e poi una tappa a Bolgheri, importante per la produzione di vini e per la letteratura, dove si trova una statua a lui dedicata”. Quest’anno ricorrono poi due celebrazioni importanti, aggiunge Savanera, “ i 550 anni dalla nascita di Michelangelo e i 650 anni dalla morte di Boccaccio, due occasioni per organizzare itinerari sulle loro tracce”.