La Toscana firma un accordo internazionale con l’Alentejo a TTG

Un nuovo accordo di cooperazione turistica internazionale per la Toscana. Il prossimo 9 ottobre, nel corso di TTG Travel Experience a Rimini, Toscana Promozione Turistica firmerà un protocollo d’intesa con protagonista l’agenzia regionale per la Promozione Turistica dell’Alentejo, regione portoghese ricca di affinità con la Toscana.

L’accordo sancisce l’avvio di un percorso di promozione congiunta tra le due regioni, basato su valori comuni e una visione condivisa del turismo come leva di sviluppo sostenibile e prevede azioni coordinate in diversi ambiti: dalla valorizzazione del patrimonio UNESCO all’enoturismo fino alla promozione dei parchi e delle riserve naturali, delle reti cicloturistiche, dei cammini e in generale di un’offerta outdoor in chiave slow.

Un altro elemento che unisce Toscana e Alentejo è l’impegno nella costruzione di itinerari di turismo industriale, oltre alla radicata tradizione agroalimentare, con una particolare attenzione alla produzione di olio di alta qualità. Le due regioni condividono inoltre l’equilibrio tra paesaggi autentici e innovazione sostenibile, la centralità delle comunità locali come custodi d’identità, e la capacità di trasformare patrimoni materiali e immateriali in esperienze di viaggio significative.

Questa partnership rappresenta una nuova tappa nella progettualità internazionale della Toscana, che da anni porta avanti relazioni strutturate con territori affini nel mondo, costruendo strategie basate su affinità elettive, promozionali e di visione.