La Val d’Aosta si propone come destinazione per team building aziendali

In un evento a Milano patrocinato da Love VdA, Liberty House Alps - appartamenti vacanze - ha presentato la Val d’Aosta come meta adatta a “rendere gli incontri aziendali occasioni di crescita personale e professionale”, spiega Jacopo Angri di Liberty House Alps. Il business travel legato ai settori edile ed energetico a Châtillon e Saint-Vincent rappresenta “il 30% della domanda in alta e bassa stagione, grazie alla centralità da Milano e Torino e ai flussi turistici da Francia e Svizzera”.

Infatti “l’occupazione media è cresciuta dal 50% nel 2022 al 70% nel 2025, con un trend positivo costante e una clientela al 60% italiana, con Lombardia e Liguria in testa, e 40% straniera, proveniente da Polonia, Est Europa, UK, Usa, Cina e Israele pre conflitto”. I team building proposti, dai voli in mongolfiera al rafting e cene interattive in luoghi storici, puntano su competenze di squadra e soft skills.