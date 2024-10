La Valle d’Aosta ‘porta a un altro livello’ la stagione invernale

Cinque comprensori rinnovati per una stagione invernale da dieci e lode. Dal 26 ottobre la Valle d’Aosta calza gli sci sulle piste di Breuil Cervinia, cui faranno seguito il 30 anche gli impianti di Pila Snowland, La Thuile e Courmayeur Mont Blanc, lasciando al Monterosa Ski l’ultima apertura del prossimo 6 dicembre.

“Puntiamo a coinvolgere anche un pubblico non prettamente sportivo - ha spiegato in visita a Milano Giulio Grosjacques, assessore al Turismo, Sport e Commercio della Regione Valle d’Aosta - dal momento che la nostra montagna, come recita lo slogan della nuova campagna promozionale, ‘porta a un altro livello’: dall’hiking a fondo valle alle esplorazioni gastronomiche, passando per i circuiti culturali legati ai grandi castelli, propone esperienze sostenibili che mettono al centro la massima inclusività”.

Il calendario delle grandi competizioni farà in ogni caso felici gli appassionati di sport invernali con numerosi appuntamenti per diverse discipline.