La Valle d’Aosta ‘ti porta a un altro livello’

La Valle d’Aosta rilancia in vista dell’estate. Al via il prossimo 19 maggio la nuova campagna pubblicitaria dedicata a ‘Valle d’Aosta ti porta a un altro livello’.

La promozione regionale mira a esprimere un’ascesa che, partendo dal fondovalle, porta, passo dopo passo, verso i 4000 metri delle più alte vette d’Europa, attraverso esperienze uniche e su misura da vivere tutto l’anno.

La campagna di comunicazione è frutto della creatività dell’agenzia Arc’s, che ha saputo interpretare e coniugare le esigenze strategiche della Valle d’Aosta ai suoi valori, andando a posizionarla come destinazione turistica unica in Italia per verticalità del territorio, straordinarietà dei paesaggi alpini, autenticità culturale, storica, enogastronomica e d’intrattenimento.

La nuova campagna è anche la naturale evoluzione della strategia di pr e comunicazione attivata a gennaio 2024 da Valle d’Aosta in collaborazione con l’agenzia torinese Open Mind Consulting. Unitamente al consolidamento dei mercati di prossimità, la campagna si prefigge di aumentare il flusso dal centro e dal Sud Italia e d’ingaggiare un dialogo con le nuove generazioni, in particolare Millennials e GenZ.

La campagna estiva troverà continuità in quella invernale, sempre realizzata dall’agenzia Arc’s.