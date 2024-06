Lago di Como, boom di turisti: rischio overtourism

Il Lago di Como diventa sempre più popolare e scatta un piccolo allarme overtourism. Il 2023 ha fatto segnare un picco di arrivi, con 2,2 milioni di persone, a +18% rispetto all’anno precedente, e 5,6 milioni di notti, con un +13%.

“Siamo in una fase altissima, siamo quasi arrivati al tetto della capacità di accoglienza turistica delle due province – dice Fabio Dadati presidente di Lariofiere e membro di giunta della Camera di commercio Como-Lecco a La Provincia Unica -. Ci sarà un assestamento sugli arrivi, il mercato si sta abbastanza stabilizzando. Gli anni successivi al Covid sono stati un po’ drogati, l’anno scorso per esempio il mercato del Far East era ancora in parte chiuso ai turisti, l’Europa era una meta che aveva più possibilità di essere scelta, e all’interno dell’Europa tra le destinazioni con maggior appeal c’è il Lago di Como”.

Insomma, molti turisti sì, ma per quest’anno si stima che si stabilizzeranno. “La è molto più influenzata dagli escursionisti, da chi si muove in giornata, rispetto a chi pernotta sul territorio” dice ancora Dadati.

“La crescita dei turisti stranieri, +18%, ha più che compensato il calo di quelli italiani a -7%. Como e Lecco sono le province lombarde con la più alta incidenza di turisti dall’estero, nel complesso circa l’83% - evidenzia Carlo Guidotti responsabile Studi e statistica Camera di Commercio Como-Lecco -. Nonostante i segnali positivi nel Lecchese, va segnalato il forte permanere dello squilibrio tra le due province in termini di presenze alberghiere, Como 86% e Lecco 14%, ed extra alberghiere Como 63% e Lecco 27%. La spesa dei turisti stranieri è divisa tra il 91% di Como e il 9% di Lecco”.

Sul tema overtourism, sotto accusa è la stagionalità. Tra maggio e ottobre si concentra il 76,4% degli arrivi di tutto l’anno, pari a oltre 1,4 milioni, di cui più di 580mila tra luglio e agosto e l’80,2% delle presenze (quasi 4 milioni, di cui oltre 1,8 tra luglio e agosto) dicono i dati.