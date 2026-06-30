Lake Como Tourism, i vip cercano artigianato e tipicità

Lusso sì, ma artigiano. Impegnata da 15 anni nella promozione del Lago di Como, la piattaforma di servizi Lake Como Tourism è riuscita a trasformare le aspettative vip della clientela internazionale altospendente in passione per le microattività e i prodotti tipici del territorio.
“Con una semplice formula, è il Made in Lake Como a orientare oggi le esperienze di soggiorno degli ospiti - spiega Ampellio Ramaioli, ceo & founder Lake Como Tourism - rappresentati all’80% da visitatori stranieri in arrivo da Usa, Germania, Svizzera ed Europa in generale, ma con crescente interesse da parte anche di australiani, indiani, arabi dei Paesi del Golfo, nonché brasiliani e argentini”.
Lake Como Tourism cerca di sganciare la fruizione del lago dai soli aspetti paesaggistici. “Questo – dice Ramaioli - ha contributo anche a una progressiva estensione della stagionalità, ormai al via già da marzo/aprile sino a metà novembre, ma in grado di coprire tranquillamente l’intero anno grazie all’idea di sviluppare appositi circuiti natalizi legati ai presepi nei borghi, alle montagne innevate e, dal prossimo ottobre, anche a un’offerta corporate care”.