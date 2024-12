Langhe, Monferrato e Roero: il 2025 è già decollato

Tempo di bilanci anche per l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, che durante l’assemblea dei soci ad Alba ha presentato il piano attività per il 2025 e analizzato i trend positivi dell’anno appena trascorso.

“Se parliamo di singoli territori, quest’anno il 55% dei nostri turisti ha scelto la Langa, che si conferma l’area più forte e attrattiva – ha detto il presidente Mariano Rabino -. Da segnalare la crescita in termini percentuali degli arrivi nel Roero che per il 2024, con il +7%, è l’area più performante. Il Monferrato, invece, che vale il 30% dei nostri visitatori, è cresciuto di più come presenze”.

Per il direttore generale Bruno Bertero la partenza della stagione 2025 presenta già un incremento: “Gli operatori ci dicono che in questo stesso periodo, l’anno scorso, avevano prenotazioni per il 10% della loro occupazione, mentre ora sono già al 20-25%. Le destinazioni più cercate sono in Langhe e Monferrato e ci sono anche picchi di ricerca già per luglio e agosto”.