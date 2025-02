Langhe Monferrato Roero, superato il milione e mezzo di presenze

I turisti stranieri hanno scoperto il Piemonte e continuano ad aumentare. Il 2024 fa infatti segnare, per il territorio di Langhe Monferrato Roero, un incremento di arrivi del 4%, a quota 694.282 contro i 667.549 del 2023, mentre le presenze sono salite di 5,2 punti percentuali arrivando a 1.547.536 rispetto a 1.471.112 dell’anno precedente e superando per la prima volta il milione e mezzo. Nel 2024, inoltre, la destinazione ha registrato una quota di pernottamenti esteri nettamente superiore a quella italiana, rispettivamente pari a 60,9% e 39,1%.

“Un segnale chiaro di quanto il nostro territorio sia sempre più attrattivo e competitivo - hanno sottolineato in conferenza stampa il presidente Alberto Cirio e l’assessore al Turismo, Marina Chiarelli -. I dati dimostrano che la qualità dell’offerta turistica piemontese è riconosciuta e apprezzata, con un forte incremento soprattutto dai mercati esteri. Ora la sfida è fare un ulteriore passo avanti: dobbiamo lavorare per creare una rete sempre più connessa tra i vari territori, affinché l’esperienza turistica in Piemonte sia ancora più integrata e interconnessa. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare ogni area - dalle città d’arte ai borghi, dai vigneti Patrimonio Unesco fino alle montagne e ai laghi - in un’offerta coordinata che sappia attrarre visitatori per periodi sempre più lunghi, favorendo la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del settore”.

I primi cinque mercati esteri

I primi cinque mercati esteri sono Svizzera (che registra +7,3% rispetto al 2023), Germania (+7,8%), Paesi Bassi (+24,9%), Stati Uniti (+3,3%) e Francia (+10,2%). In forte crescita anche la Spagna (+16,3%), la Repubblica Ceca (+35,1%), il Portogallo (+50,2%) e la Nuova Zelanda (+37,3%), a conferma dell’appeal internazionale della destinazione. Unico segnale in controtendenza il calo di presenze dal Regno Unito (-12,4%) e dall’Austria (-1,5%), sebbene compensato dall’aumento globale.

“Il trend positivo va consolidandosi, grazie alle nuove iniziative di promozione e valorizzazione -ha commentato il presidente di Visit Piemonte, Beppe Carlevaris -. La capacità del territorio di attrarre visitatori, grazie a un’offerta diversificata che spazia dall’enogastronomia alla cultura, dai paesaggi unici e fino all’accoglienza d’eccellenza, è determinante e indicativa del buon lavoro realizzato a tutti i livelli”.