Lavoro: il turismo tra i settori che assumerà di più nel 2025

In media quest’anno saranno creati 770mila posti di lavoro in Italia. Ad affermarlo sono i dati Excelsior Unioncamere, che sottolineano anche come due terzi di questi saranno destinati a coprire il turnover.

Come riporta ilsole24ore.com tra i settori che assumeranno di più secondo Adecco ci sono logistica, commercio sia al dettaglio che all’ingrosso, servizi di alloggio e ristorazione, edilizia, industria.

In particolare, hotellerie e ristorazione stanno vivendo una forte richiesta di forza lavoro, dopo lo stop degli anni della pandemia. Il ‘mismatch’, ovvero la discrepanza tra offerta e domanda di lavoro, è un fenomeno che già da diverso tempo sta affliggendo il comparto del travel. E i dati confermano il bisogno di dipendenti del settore.