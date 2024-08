Lazio: nuovi stanziamenti per cultura e turismo in vista del Giubileo

Uno stanziamento da 15,5 milioni di euro per la valorizzazione di eventi culturali, siti archeologici ed edifici storici del Lazio in vista del Giubileo. È l'investimento approvato dalla giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessora al turismo Simona Baldassarre.

L'investimento permetterà di supportare i 137 interventi di riqualificazione già avviati e che riguardano musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali, aree e parchi archeologici in tutte le cinque province del Lazio.

“Vogliamo sostenere progetti a beneficio dei cammini dell’arte e della fede - ha dichiarato Baldassarre -. Tra questi ci sono la via di San Benedetto, la via Francigena, il Cammino di San Francesco. Percorsi per scoprire la nostra Regione soprattutto in vista del Giubileo”. Saranno inoltre altri 25 i progetti nuovi che riceveranno finanziamenti.