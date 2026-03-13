Il ministro del Turismo Daniela Santanchè chiama a raccolta il turismo organizzato sulla crisi in Medio Oriente. Dopo settimane di richieste di intervento, la titolare del Mitur ha convocato un tavolo di confronto con le associazioni di categoria per giovedì 19 marzo prossimo.

Obiettivo dell’incontro sarà quello di valutare l’impatto dell’emergenza sulle imprese del settore e di individuare misure e possibili soluzioni per supportare gli operatori nella gestione delle criticità operative.

Il Ministero del Turismo accoglie così le richieste di aiuto arrivate negli scorsi giorni dalle realtà che rappresentano il turismo organizzato. Denunciando la paralisi operativa della distribuzione, la vice presidente vicario f.f. di Fiavet Confcommercio, Luana De Angelis, ha invocato l’intervento del Governo, chiedendo sostegni per il comparto: “Tutti i nostri associati stanno richiedendo a gran voce un intervento istituzionale prima che la sia troppo tardi. Se si protrae la crisi potrebbe esserci una necessità di ristori economici, sicuramente sarebbe ideale una sospensione degli obblighi fiscali, con moratorie su scadenze tributarie o contributive per le agenzie maggiormente esposte”.

Ha invocato il ripristino dei voucher il presidente di Aiav, Fulvio Avataneo: “Durante il periodo pandemico è stato validamente utilizzato lo strumento dei voucher, che ha consentito ai viaggiatori di recuperare un credito da spendere per viaggi futuri, risparmiando agli operatori turistici l’esborso immediato ed oneroso di liquidità: siamo pertanto a chiedere che venga valutata con chiara urgenza la medesima misura”.

Richieste alle quali il ministro Santanchè ha prontamente risposto nelle scorse ore dalla Bmt: “Spero veramente di poter dare un supporto come voi meritate - ha dichiarato la titolare del Mitur -, perché credo che agenzie e tour operator siano un punto fondamentale per il turismo”.