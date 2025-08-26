Le Marche si promuovono a Times Square sulla Torre Nasdaq

Una location di eccellenza come la Torre Nasdaq di Times Square e un testimonial del calibro del campione olimpionico di Tokyo Gianmarco Tamberi. Sono questi gli ingredienti della promozione dedicata alla Regione Marche che in questi giorni campeggia a Manhattan per catturare il pubblico statunitense.

“Con l’accattivante payoff ‘Le Marche. Pure Italy. Wildly Personal’ la campagna, voluta e studiata da ATIM, agenzia della Regione Marche per la promozione turistica e l’internazionalizzazione, mira a raccontare in chiave emozionale e contemporanea, le eccellenze paesaggistiche, culturali, enogastronomiche e turistiche della regione, presentandola come una destinazione ideale per chi cerca autenticità, benessere e bellezza senza tempo” si legge in una nota dell’agenzia.

La campagna pubblicitaria ha avuto inizio venerdì 22 agosto e terminerà mercoledì 27 agosto, con una programmazione di cinque passaggi all’ora che produrranno una visibilità stimata in oltre 1.6 milioni di impression.