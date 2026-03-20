Le Marche si promuovono nelle stazioni ferroviarie italiane con Gianmarco Tamberi

Portare il brand Marche nel cuore del traffico ferroviario nazionale, intercettando milioni di viaggiatori nei principali hub italiani. Questo l’obiettivo della nuova campagna di comunicazione che dal 23 marzo la Regione Marche lancerà nelle principali stazioni ferroviarie della Penisola.

Testimonial dell’iniziativa - promossa da Atim, Agenzia per il Turismo e per l’Internazionalizzazione delle Marche, in collaborazione con Grandi Stazioni Retail - il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi, già protagonista in una campagna promozionale avviata in Times Square a New York nel 2025. L’atleta accompagnerà i viaggiatori nelle principali stazioni, creando un immediato legame emotivo con il territorio e con i valori che le Marche esprimono.

“La campagna garantirà una visibilità di forte impatto nei momenti di maggiore affluenza - spiega in una nota Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche - e rappresenta un’opportunità concreta per avvicinare milioni di viaggiatori al nostro territorio. Vogliamo rafforzare l’attrattività delle Marche e promuoverle come una destinazione autentica, accessibile e ricca di esperienze, capace di essere vissuta durante tutto l’anno”.

Gli spot

La campagna prevede spot video da 10 secondi e una programmazione di 28 giorni per stazione, nei periodi di maggiore traffico. Gli hub coinvolti sono sette, per un totale di 38 impianti digitali attivi situati nelle stazioni di Milano Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina, Napoli Centrale, Venezia Santa Lucia, Firenze Santa Maria Novella, Torino Porta Nuova e Bologna Centrale.

Per tutta la durata dell’iniziativa, è prevista l’esclusività della presenza regionale, senza spot di altre destinazioni.

“La collaborazione tra Atim e Grandi Stazioni Retail - precisa Marina Santucci, direttrice Atim - rappresenta un passaggio strategico nella promozione della Regione Marche: una presenza capillare nei principali snodi del Paese, un testimonial iconico e una pianificazione basata sui dati di mobilità. Un progetto che porta le Marche al centro del viaggio, accompagnando milioni di persone proprio nel momento in cui scelgono la loro prossima destinazione”.