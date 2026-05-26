Le rotte ferroviarie più prenotate d’Italia secondo Trip.com

Al primo posto la Roma-Milano, al secondo il collegamento tra Napoli e il capoluogo lombardo e al terzo la tratta fra la Capitale e Firenze. Queste le 3 rotte più prenotate sui binari italiani secondo Trip.com.

La piattaforma analizza anche le dinamiche dei prezzi: “Le tratte più brevi - afferma una nota dell’azienda -, come Milano–Torino e Roma–Firenze, si confermano tra le più convenienti, mentre i collegamenti più lunghi lungo l’asse nord-sud, come Napoli–Milano, tendono a registrare tariffe medie più elevate”.

Per quanto riguarda le fasce orarie meno dispendiose, “sulle tratte ad alta velocità più richieste, le fasce orarie tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio — al di fuori degli orari di punta business — sono generalmente più tranquille e spesso più convenienti, per un’esperienza più rilassante e tariffe migliori” afferma la nota. Che aggiunge: “Prenotare con tre o quattro settimane di anticipo aiuta inoltre ad assicurarsi le tariffe migliori, solitamente disponibili in quantità limitata”.