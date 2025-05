“Il nostro obiettivo è trasformare questo convegno in una piattaforma permanente di scambio e confronto, basata sulla sinergia tra pubblico e privato”. Così Fulvio Avataneo, presidente Aiav, sintetizza l’intento di ‘Destinazione Turismo - Speciale Piemonte’, l’evento promosso da Aiav - Associazione Italiana Agenti di Viaggio e moderato da Remo Vangelista, direttore di TTG Italia, che si è svolgerà l’8 maggio a Torino al Grattacielo della Regione, alla presenza di istituzioni e operatori del settore.

Giunto alla seconda edizione, l’incontro vuol essere un’occasione di confronto per condividere una visione strategica triennale: analizzare i risultati 2024, valutare i progetti in corso e presentare le linee che orienteranno lo sviluppo del turismo regionale nel 2026 promuovendo la collaborazione tra pubblico e privato “affinché - aggiunge Avataneo - sia possibile monitorare i trend emergenti e progettare soluzioni innovative, basate sulla valorizzazione identitaria del territorio. In un momento di grande trasformazione il Piemonte dimostra di saper unire visione e pragmatismo, coinvolgendo tutti gli attori della filiera in un percorso condiviso verso il futuro”.

Oltre i cliché

Una regione, il Piemonte che, grazie a una strategia di promozione coordinata e all’accessibilità digitale delle proposte, è stata in grado di andare oltre le classiche motivazioni di viaggio - prima fra tutte la cultura - costruendo un’offerta delocalizzata e destagionalizzata che fa di benessere, outdoor, enogastronomia e attività sportive a contatto con la natura i nuovi protagonisti, anche per brevi vacanze fuori stagione e spesso lontano dai circuiti turistici tradizionali.

I protagonisti

Dopo gli interventi di Fulvio Avataneo e del ministro del Turismo Daniela Santanchè, l’evento prevede due tavole rotonde. La prima, dal titolo ‘Il Piemonte che ispira: le voci delle istituzioni per una visione proiettata al futuro’ vedrà la partecipazione del dirigente Isnart Paolo Bulleri, insieme a Marina Chiarelli, assessore al Turismo della Regione Piemonte, Domenico Carretta, assessore al Turismo del Comune di Torino, Irene Bongovanni, presidente Confcooperative Cultura, Turismo e Sport e Maurizio Marrone, assessore Emigrazione e Cooperazione Regione Piemonte.

Alla seconda tavola rotonda, ‘Il Piemonte che incanta: le voci dei protagonisti della filiera cuore pulsante dell’accoglienza’ parteciperanno invece Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio di Torino, Paolo Papale, direttore commerciale Aviation Torino Airport Sagat, Evelina Christillin, presidente Museo Egizio di Torino, Chiara Teolato, direttrice della Reggia di Venaria, Giovanni Cesare Poncet, sindaco Comune di Sestriere e Antonio Zacchera, ceo Gruppo Zacchera Hotels.