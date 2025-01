Leolandia, campagna di assunzione per i giovani: 200 posizioni aperte per la stagione 2025

Leolandia lancia un programma di recruiting dedicato ai giovani che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro. Il parco ha infatti annunciato una campagna di assunzione che “si basa su una vera e propria strategia di employer branding - come si legge in una nota -: sono proprio i giovani dipendenti di Leolandia con le loro testimonianze dirette a descrivere le opportunità di lavoro, parlando lo stesso linguaggio dei loro coetanei su Instagram e TikTok”.

Le posizioni aperte sono consultabili sul sito del parco e sono più di 200, divise in 9 macroaree: customer care, merchandising, ristorazione, spettacoli, attrazioni, manutenzione e cura del parco, marketing e vendite, sviluppo parco e funzioni di staff.

Per la maggior parte dei ruoli, precisa ancora la nota, non sono richieste competenze particolari.

Tra le mansioni più richieste, precisa ancora il comunicato, ci sono “addetti al servizio vigilanza, assistenza clienti back office, mascotte, operatori giostre, addetti giochi a premio, personale dedicato alla ristorazione, tecnici manutentori, oltre a un responsabile e un coordinatore per il settore pulizie e mantenimento parco, un geometra per l’ufficio tecnico, un tecnico It junior e uno stage in area marketing e Crm”.