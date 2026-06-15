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Leolandia celebra l’estate con le Crazy Summer Nights

Leolandia celebra l’estate con le Crazy Summer Nights

Leolandia celebra la sua 55esima estate con le Crazy Summer Nights. Sabato 20 e 27 giugno il parco prolungherà eccezionalmente l’apertura fino alle 22, proponendo due serate di intrattenimento e musica per tutte le età.

Cuore pulsante delle Crazy Summer Nights sarà l’area Crazy Circus. I visitatori avranno a disposizione undici attrazioni: oltre al nuovo roller coaster Reveяsum, potranno divertirsi con Deltaplanet, Blade Storm e Cannonball. E ancora con Kong Fury, Big Spin, Twister Mountain, le Swingin’ Chairs, TrenOrto, Spegni Il Fuoco e il Gufaliante.

“A 55 anni dall’apertura del parco, nato nel 1971 come Minitalia, il nostro impegno prosegue con sempre maggiore intensità, anche dal punto di vista degli investimenti - spiega il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira -. Con Crazy Circus abbiamo creato un parco nel parco e con l’apertura di Reveяsum è nato il progetto di offrire un modello di intrattenimento inedito per Leolandia, pensato anche per i ragazzi più grandi, desiderosi di sperimentare le loro prime uscite serali, in un contesto sicuro”.

Ad accompagnare le Crazy Summer Nights DJ set e musica dal vivo con le hit dell’estate.

Non mancheranno proposte di street-food: dal classico pane e salamella all’offerta del Fry-Day, del Caffè Minitalia e di Sapori d’Italia.

A completare l’esperienza, stand con giochi di abilità e momenti di intrattenimento per tutti.

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