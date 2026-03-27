Leolandia celebra la Pasqua 2026 dal 3 al 7 aprile con un ricco programma di eventi per famiglie. Il parco di divertimenti di Capriate San Gervasio propone la tradizionale caccia alle uova dedicata per la prima volta a Bluey e Bingo, spettacoli K-Pop e l’anteprima della nuova attrazione Reversum pensata per il 55° anniversario.

Caccia alle uova con Bluey e Bingo: la novità 2026

La tradizionale caccia alle uova pasquali si rinnova con i protagonisti della serie TV più amata dai bambini. Uova giganti saranno nascoste in tutto il parco e chi riuscirà a trovarle tutte riceverà una dolce sorpresa al cioccolato e potrà incontrare dal vivo Bluey e Bingo.

K-Pop Celebration: il fenomeno coreano conquista Leolandia

Dopo il successo del K-arnevale, torna K-Pop Celebration con spettacoli due volte al giorno sul palco Minitalia. Lo show originale di cosplayer presenta costumi ispirati alle Huntrix, BlackPink, Saja Boys e altri idoli sudcoreani, creando un’atmosfera immersiva nell’universo K-Pop per i visitatori più grandi.

Reversum: la nuova attrazione per il 55° anniversario

Il 2026 segna il 55° anniversario di Leolandia con il debutto questa primavera di Reversum, l’attrazione più imponente mai costruita nella storia del parco. Questa montagna russa rivoluzionaria combina per la prima volta in Italia la velocità del coaster con la rotazione indipendente delle carrozze, potenziando l’area Crazy Circus.

Spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia

Il rinnovato palinsesto degli spettacoli include: lo show di benvenuto con ‘Divertirsi per Davvero!’, la nuova canzone del parco; la baby dance ‘Leo e il Portale dei Colori’ con Leo e Mia; la parata pomeridiana ‘Buon Compleanno Leolandia’ con Masha e Orso, Bing e Flop, e i Superpigiamini; e i musical in stile Broadway ‘La Festa dei Colori’, al Palco Pirati, e ‘Il Drago della Sorgente’, nella LeoArena.

Evento Speciale con Lucilla, la Fata del Sole

Sabato 18 aprile, torna Lucilla, la fata del Sole diventata star del web, che porterà a Leolandia uno show dal vivo con le sue canzoni più celebri, seguito da un meet&greet esclusivo per foto ricordo con i fan.

Formula speciale: 3 ingressi al prezzo di 1

In attesa di Pasqua, il parco lancia per i visitatori una formula speciale con 3 ingressi al prezzo di 1. Chi si recherà a Leolandia entro il 19 aprile potrà tornare gratuitamente entro il 18 maggio per provare Reversum, e otterrà un terzo ingresso omaggio valido fino al 6 gennaio 2027.