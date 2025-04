Leolandia cresce nel Mice: oltre 3mila ingressi per team building ed eventi aziendali

Cresce il Mice a Leolandia. A distanza di poco più di un anno dall’apertura ufficiale del parco al segmento, sono oltre 3mila gli ingressi registrati per team building ed eventi aziendali.

Forte di questo trend, Leolandia prevede di superare le 5mila presenze Mice nella stagione 2025, il 125% in più rispetto all’anno scorso.

“Il successo di questa nuova dimensione del parco risiede in un’intuizione semplice quanto potente: le aziende sono fatte di persone e nulla rafforza i legami interni come un’esperienza condivisa in un luogo che, per sua stessa natura, emoziona, diverte e accoglie - commenta David Tommaso, direttore marketing e vendite di Leolandia -. Le nostre aree a tema immersive, le attrazioni, i teatri e le diverse ambientazioni del parco contribuiscono allo sviluppo di format innovativi nei quali concept, storytelling e location si muovono all’unisono, amplificando l’esperienza e rendendola unica e memorabile. Nel tempo del lavoro ibrido e della frammentazione dei contatti, ritrovarsi, sorridere e sentirsi parte di una storia comune è ciò che fa davvero la differenza: la scelta di Leolandia diventa così il simbolo di un’azienda che sa prendersi cura delle proprie persone”.

Elemento che sta contribuendo alla crescita del segmento nel parco è la specializzazione di Leolandia nell’accoglienza delle famiglie, che si traduce nella possibilità di progettare format ibridi, che consentono di coniugare la parte ludica con l’offerta di intrattenimento.