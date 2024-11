Leolandia pronta alle aperture di Natale

A Leolandia è già Natale. Il parco divertimenti ha completato l’allestimento natalizio, per le aperture invernali che lo vedranno protagonista tutti i weekend e nel corso delle vacanze scolastiche fino al 6 gennaio.

L’ingresso a tema con grandi pacchi regalo infiocchettati introduce i visitatori in un nuovo mondo dominato da un albero di Natale alto 30 metri: un regno natalizio abitato da principi, principesse, elfi, folletti e da una squadra di pinguini, pronti a mettersi alla prova con canti natalizi e altre tradizioni tipiche del periodo. Presente anche Babbo Natale, vera e propria guest star di Leolandia, che accoglie i bambini nella sua baita per leggere le loro letterine con i desideri e scattare una foto ricordo.

Tra le novità più suggestive di questa stagione, la nuova pista di pattinaggio su ghiaccio, ancora più grande rispetto al passato, allestita nel cuore del borgo medievale di Draghi e Leggende.

Lo spirito del Natale permea anche il palinsesto di spettacoli dal vivo, con diversi appuntamenti che animano la giornata Imperdibile il musical in stile Broadway Merry Christmas! La Notte di Natale, dedicato alla vibrante atmosfera della sera della vigilia mentre tra le novità, da segnalare Canzoni sotto l’Albero, un coinvolgente e allegro appuntamento per cantare, dal vivo, le più belle canzoni di Natale rivisitate in chiave pop. A fine giornata, le vie del parco si animano di fate, stelle natalizie e altri fantastici personaggi nella Parata del Natale.