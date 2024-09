Leolandia si popola di streghe e vampiri per l’HalLEOween

Leolandia si popola di streghe e creature della notte. Il parco divertimenti si appresta a festeggiare ‘HalLEOween’, con un ricco programma di animazioni itineranti, spettacoli, parate e oltre 40 giostre per i bambini di tutte le età.

Tra le novità, la nuova area tematica ‘Draghi e Leggende’, popolata di magiche creature.

Il 31 ottobre fino alle 21:30 il parco accoglierà i visitatori con eventi speciali e uno spettacolo di fuochi pirotecnici sullo sfondo della Minitalia.

Novità in vista anche sul fronte degli spettacoli dal vivo. A partire da ‘L’Oracolo della Magia’, un’inedita avventura tra incantesimi dagli effetti improbabili, che porterà sul Palco dei Pirati anche un trampoliere; per arrivare a ‘Leo e il Segreto di Halloween’, che vedrà le mascotte Leo e Mia cimentarsi nell’illusionismo. Confermati anche i successi del 2023: le baby dance di Leo e la Bambola Stregata e il musical ‘Le Streghe della Luna’, in scena alla LeoArena nei weekend e nei giorni festivi.

Nei chioschi del parco si potranno inoltre assaggiare le prelibatezze dello street food autunnale, come zucchero filato, mele caramellate, marshmallow arrostiti sul fuoco, bretzel e vin brulè. Nei ristoranti, invece, saranno proposti piatti di polenta bergamasca e altri cibi tipici della cucina locale.