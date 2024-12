LimoLane espande i servizi Ncc nel congressuale entrando nel capitale di First Travel

Prosegue l’espansione di LimoLane, la piattaforma premium di servizio auto con conducente che entra nel capitale di First Travel, player specializzato nella logistica dei trasporti per congressi, eventi corporate e istituzionali.

LimoLane - grazie alla precedente operazione con Service Vill e alla crescita organica - e First Travel raggiungeranno complessivamente ricavi consolidati previsti per il 2024 superiori a 40 milioni di euro, operando in più di 50 Paesi e 500 città in tutto il mondo.

Dal canto suo, nel solo primo semestre 2024 LimoLane ha registrato un aumento di ricavi del +75% rispetto al 2023, in relazione sia alle attività ordinarie per supportare i clienti corporate nella mobilità quotidiana, sia ai servizi logistici di mobilità per eventi di lusso nel mondo della moda, dello sport e dello spettacolo.

“Il 2024 - afferma Francesco Righetti, ceo di LimoLane -, a fronte di un’importante crescita nel 2023, chiuderà con segno nettamente positivo. Abbiamo coordinato i servizi di mobilità in oltre 350 eventi in tutto il mondo, pari ad un incremento del 52% rispetto all’anno scorso. Risultati possibili grazie alle sinergie attuate con le società entrate nel gruppo e anche alla nostra piattaforma, che ha garantito gli spostamenti per gli ospiti e lo staff coinvolti nei settori moda, sport, musica, aviazione e lusso”.

Tra le caratteristiche della piattaforma la digitalizzazione dei servizi di trasporto attraverso una mobility platform per i diversi utenti aziendali, supportata da un’assistenza sempre personalizzata e attiva 24/7. LimoLane, inoltre, mette a disposizione un team di esperti in occasione di eventi di alta gamma per offrire ai clienti un servizio personalizzato.