Litorale romano senza eventi estivi, l’allarme degli operatori

Gli operatori turistici e balneari del litorale romano hanno lanciato un grido d’allarme indirizzando una lettera al Sindaco Gualtieri. La stagione, che doveva segnare un rilancio turistico, rischia infatti di diventare un disastro per le imprese di balneazione e intrattenimento. Nonostante il mese di luglio inoltrato, le autorizzazioni necessarie per eventi musicali e serate danzanti non sono ancora arrivate, lasciando il lido di Roma privo di vita notturna.

Nella lettera, inviata anche alla stampa, si menzionano vari incontri con il Dipartimento Cultura di Roma Capitale e l’Assessorato Patrimonio. Tuttavia, le richieste degli operatori non hanno ricevuto risposta. Di conseguenza, molte imprese hanno deciso di ritirarsi dall’iter autorizzativo, poiché hanno perso organizzatori, società di service e forza lavoro, costretti a operare in altri litorali. Il mancato rilascio delle autorizzazioni rischia dunque di condannare il lungomare romano a un’estate senza eventi, aggravando problemi sociali e di sicurezza.