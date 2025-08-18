Lombardia: 15 milioni per le strutture ricettive open air

“Promuovere gli investimenti delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all’aria aperta per lo sviluppo competitivo e per la progettazione di offerte innovative anche in ottica di sostenibilità”: questo l’obiettivo del bando da 15 milioni di euro lanciato dalla Regione Lombardia, che resterà aperto fino alle 12 del prossimo 9 ottobre.

“La misura - si legge nella nota - consente la riqualificazione e realizzazione di strutture ricettive moderne, sostenibili e di qualità”. Le due tipologie di intervento previste sono la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta già attive alla data di presentazione della domanda, gestite come imprese, e creazione di nuove strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, anch’esse gestite in forma d’impresa.

Al bando potranno accedere le micro, piccole e medie imprese attive in Lombardia. L’agevolazione è erogata sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, con agevolazioni fino al 50%, nel limite massimo di 300mila euro a fronte di spese ammissibili pari ad almeno 80mila euro.

Le domande possono essere inoltrate solo in via telematica a questo link