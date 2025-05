Lonely Planet:ad Ancona l’ottavo‘Ulisse Fest’

Lonely Planet, partner della torinese Edt, fa sognare chi ama viaggiare con la musica all’ottava edizione di UlisseFest, la festa del viaggio in programma dal 4 al 6 luglio.

Per l’occasione, le strade e le piazze di Ancona, diventeranno il crocevia di mille forme di viaggio, trasmesso da racconti, incontri, narrazioni, film, concerti e spettacoli.

Lonely Planet aprirà il confronto sul piacere del viaggio e della scoperta consapevole con scrittori, giornalisti, fotografi, opinion leader e artisti. Soddisfatto Angelo Pittro, direttore Lonely Planet Italia: “L’impegno con l’amministrazione è votato a far conoscere Ancona, che solo ultimamente sta valorizzando il suo patrimonio. Dislocando gli oltre 40 appuntamenti in diversi punti urbani significativi, il pubblico può apprezzare in modo diffuso anche la città”.

Nel palinsensto spiccano i concerti di ComaCose venerdì 4 luglio e Max Gazzè, con Musicae Loci, sabato 5 luglio. La cornice è l’Arena sul Mare: “L’ambizione è posizionarla nel panorama delle location adatte ad ospitare i grandi eventi” aggiunge l’assessore ai Grandi Eventi di Ancona, Angelo Eliantonio.