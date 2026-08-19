Lybra Tech, la fotografia del turismo a settembre: Positano, Firenze e Roma in testa

Il caldo ridisegna la mappa dell’estate, secondo l’analisi di Lybra Tech, azienda del Gruppo Zucchetti, sulla domanda di ricerca per soggiorni con check-in nell’estate 2026.

A iniziare dai periodi preferiti per le vacanze, con settembre che guadagna terreno e arriva al 30% della domanda dei tre mesi clou.

Mettendo insieme le dodici località considerate nello studio e ordinandole per numero di camere cercate per settembre 2026, Positano conquista il primo posto, davanti a Firenze e Roma. Seguono Venezia, Riva del Gara e Sorrento. Al settimo posto Otranto, quindi nell’ordine San Vito Lo Capo, Andalo, Riccione, Rimini e Vieste.

Per quanto riguarda le Regioni, la Campania si piazza al primo posto, seguita dalla Toscana e dal Lazio. Al quarto posto il Trentino Alto Adige e al quinto Veneto.