Magicland compie 15 anni: “Vogliamo essere destinazione di riferimento a livello europeo”

Magicland celebra 15 anni di vita con un successo di pubblico e tanti progetti per il 2027. “Rispetto al 2019, il fatturato è aumentato del 75% e i visitatori del 35%”, ha dichiarato la proprietà in una nota. Nell’anno del suo quindicesimo anniversario, MagicLand ha arricchito la proposta estiva, ma ha soprattutto aumentato gli investimenti, sia nelle attrazioni che nella qualità dell’esperienza, con l’obiettivo dichiarato della proprietà “di rafforzare il ruolo del parco come destinazione turistica di riferimento a livello nazionale ed europeo”.

Il principale impegno di risorse riguarderà Durango, la nuova grande montagna russa in legno che debutterà nella primavera del 2027.

Il progetto, da 15 milioni di euro, rappresenta il più importante investimento mai realizzato da MagicLand per una singola attrazione. Con circa 30 metri di altezza e quasi un chilometro di tracciato, sarà inoltre l’unica montagna russa in legno in Europa a includere un’inversione.