“Le temperature sono in aumento, le iniziative nel periodo delle festività pasquali non mancano e, con il cambio dell’ora, si attiveranno i collegamenti diretti dai principali aeroporti sardi verso le destinazioni europee. Tutti questi elementi combinati ci permettono di avviare la stagione turistica già dalla fine di aprile, con un anticipo notevole spetto agli anni precedenti”.

Così Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna, esprime tutto il suo ottimismo per un’estate che, sottolinea, “ci aspettiamo con numeri in crescita rispetto allo anno scorso. Ad oggi - spiega a La Nuova Sardegna - registriamo un aumento del 10% delle prenotazioni per la stagione imminente e, se questo trend verrà confermato, a ottobre potremo chiudere con un incremento significativo delle presenze nelle strutture alberghiere dell’isola”.

Per Pasqua l’offerta aumenta del 20%

Primo fattore che sta favorendo la Sardegna è la Pasqua ‘alta’, che cade il 20 aprile crea un ponte ideale tra il 25 aprile e il 1° maggio, offrendo ai turisti viene l’opportunità di un soggiorno prolungato. L’alta stagione, in pratica, inizierà con le vacanze pasquali e Manca sottolinea che, su 110mila posti letto totali nel settore alberghiero, per Pasqua saranno disponibili circa il 20% in più rispetto al passato, ovvero quasi 40mila unità.

“L’anticipo delle prenotazioni è un segnale molto positivo - prosegue Manca -, ma il vero momento di verifica arriverà intorno al 31 marzo, quando scadranno le offerte scontate, quelle che garantiscono prezzi vantaggiosi proprio perché effettuate con largo anticipo. A quel punto avremo un quadro più chiaro e attendibile di quello che ci aspetta”.

Il presidente sottolinea anche la ripresa importante delle richieste dei tour operator internazionali nei confronti della Sardegna che, con il Covid, si erano quasi totalmente azzerate.